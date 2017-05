OM eist cel en 'tbs light' tegen agressieve stalker: 'Ik snij je helemaal aan stukken'

ASSEN/MEPPEL - 19.000 Appjes stuurde een 26-jarige man uit Emmeloord in augustus en september vorig jaar naar zijn ex-vriendin uit Meppel. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 183 dagen cel en tbs met voorwaarden tegen hem.

Tbs met voorwaarden is een lichtere variant van tbs met dwangverpleging. Volgens de officier van justitie ook wel tbs light genoemd.Behalve voor stalking tussen maart en eind september vorig jaar, stond de Emmeloorder terecht voor bedreiging en mishandeling van zijn ex-vriendin. Op 5 maart maakte de Meppelse hun relatie na tweeënhalf jaar uit. Daar kon de man niet mee omgaan.Hij wilde haar koste wat kost nog een keer spreken. Daarvoor reed hij meerdere keren naar haar huis en belde en appte hij haar heel vaak. Hij stuurde de vrouw meerdere ernstige dreigementen, onder meer dat ze zichzelf het beste van kant kon maken, voordat hij het zou doen.Eind augustus zocht hij zijn ex op terwijl ze met vriendinnen aan het stappen was in Meppel. Dat deed hij, omdat ze niet reageerde zijn telefoontjes en appjes. Toen hij haar zag in het centrum, gaf hij haar een harde stomp in haar buik.Op 24 september dook hij plotseling weer op in Meppel. Hij versperde de weg voor de vrouw, die kwam aanfietsen en pakte haar fietssleutel af. "Ik heb een fileermes in de auto liggen en daarmee ga ik je helemaal aan stukken snijden", dreigde hij.In de rechtszaal zei hij dat hij zich delen van die periode niet meer herinnert omdat hij elke dag cocaïne snoof. Bij de politie verklaarde zijn ex dat ze iedere ochtend als ze wakker werd al tien berichten van de man had. Als ze niet reageerde op zijn vragen over waar ze was en wat ze deed, ging hij bellen of stond hij onaangekondigd bij haar en haar ouders voor de deur.Van eind september tot 27 januari zat de man in voorarrest. Omdat hij ook, nadat hij onder voorwaarden werd vrijgelaten, contact zocht met een vriend van haar en naar haar informeerde, zat hij een maand later weer achter de tralies.De man is in 2012 ook veroordeeld voor stalking van een ex-vriendin. Volgens deskundigen heeft hij een stoornis en moet hij langdurig behandeld worden. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.Volgens de advocaat van de Emmeloorder lag de stalkingszaak genuanceerder, omdat de Meppelse zelf ook vaak berichten stuurde en regelmatig stiekem met hem afsprak, omdat haar ouders het niet mochten weten. Volgens de officier reageerde ze alleen om hem zoet te houden. “Ze kreeg van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat berichten. Het is knap dat ze overeind is gebleven.”De uitspraak volgt op 13 juni.