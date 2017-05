Cazemier is gastvrouw van het jaar: 'Gastvrijheid met een glimlach'

Froukje Cazemier, gastvrouw van restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren is gastvrouw van het jaar (foto: Google Street View)

ZUIDLAREN - "Geruisloze gastvrijheid met gevoel", zo luidt het juryrapport over restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren. Dat is tevens de reden om Froukje Cazemier van het restaurant uit te roepen tot 'beste gastvrouw' in de wereld van de gastronomie.

Cazemier is blij verrast met het winnen van D'Couvert 2017, de prijs die bedacht is door het vakmagazine Culinaire Saisonnier. "Wat een compliment! Echt een ontzettende eer."



Dertig jaar gastvrouw

Cazemier werkt al bijna dertig jaar als gastvrouw en sinds 1998 heeft ze samen met haar man Jilt een eigen restaurant in Zuidlaren. "Het is een mooie bekroning. Het is je werk en ik heb er plezier aan om de gasten naar het zin te maken."



Het geheim van een goede gastvrouw? "Mijn man en ik zijn dol op eten. Daarom begonnen we het restaurant. Ons uitgangspunt is dat we het zo doen, zoals we het zelf fijn zouden vinden", aldus Cazemier.



Koks

Normaal gesproken vallen de koks in de prijzen, maar dit jaar besloot het magazine om ook de gastheren en vrouwen in het zonnetje te zetten. Morgen neemt Cazemier de prijs in ontvangst.