Hoogeveen financeel gezond en kan investeren

HOOGEVEEN - Grote bezuinigingen zijn de komende vier jaar niet nodig in Hoogeveen, het huishoudboekje is op orde. Tot 2021 kan voor 42 miljoen euro worden geïnvesteerd in wonen, ouderen, een kleiner centrumwinkelgebied en een rondweg voor Hollandscheveld.

Hoe de gemeente Hoogeveen er voor staat en waarin ze wil investeren staat in de Programmabegroting 2018-2021. Een kleine greep:Het college van B&W wil in 2018 en 2019 de rondweg Hollandscheveld aanleggen. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de inwoners in vervulling om verkeer uit het dorp te weren. Alleen de winkeliers keerden zich onlangs onverwacht tegen de plannen . De weg kost 3,5 miljoen euro waarvan de provincie 1,2 miljoen wil betalen.Het Zwarte Dijkje in Noordscheschut is de doorgaande weg in het dorp. Renovatie is hard nodig: de weg en de omgeving krijgen een nieuw uiterlijk te zien. De snelheid gaat omlaag.De gemeente gaat op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties. Ook gaat ze ouderen helpen bij het vinden van geschikte of aanpasbare woningen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonenBuurtbeheer wordt in 2018 uitgebreid over heel Hoogeveen. Inwoners kunnen de medewerkers van de buurtbeheerteams rechtstreeks aanspreken met vragen, tips en klachten.B & W willen dat de gemeente zich sterker gaat inzetten op bewustwording van duurzaamheid en zuiniger energiegebruik.Vanuit de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum wil het college naar een kleiner winkelgebied door de verhuizing van winkels te stimuleren. Eén van de plannen is het afstoten van de Tamboerpassage als winkelgebied. Hoogeveen reserveert 9 miljoen euro voor het verplaatsen van winkels en een kleiner winkelgebied en hoopt daarbij op nog eens 2 miljoen van buitenaf voor de plannen.De passage zou deel uit kunnen gaan maken van een gebied in het centrum waar culturele instellingen samen gaan werken. Of dat kan moet nog worden onderzocht.Ook wil het college in 2018 beginnen met een forse kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied van de Hoofdstraat en directe omgeving. Doel: hou je centrum winkelgebied aantrekkelijk.Hoogeveen wil zichzelf internationaal op de kaart zetten als regio voor maakindustrie. Daarvoor zijn hoogwaardige toegepaste kennis, vakmanschap en uitstekende technische opleidingen bij werknemers nodig. De gemeente gaat de samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid verder versterken. Daarvoor komt een agenda met de naam het Hoogeveens Techniekpact.De multidisciplinaire teams bij de huisartsen in het centrum van Hoogeveen signaleren problemen bij kwetsbare ouderen en proberen deze mensen te ondersteunen. B&W willen deze teams nu ook gaan inzetten voor het opsporen en ondersteunen van andere groepen kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben.Door alle plannen voor de komende vier jaar van samen 42 miljoen euro loopt Hoogeveen wel tegen de grenzen van wat ze kan doen aan investeringen. Volgens wethouder Bert Otten van financiën is er nog wel meer nodig dan 42 miljoen: 'Zoals voor bijvoorbeeld een nieuw zwembad. ‘Om dergelijke ambities te kunnen financieren, moeten we nu al nadenken over hoe we dit mogelijk kunnen maken en toch financieel gezond blijven’. Het college wil daarover in de tweede helft van dit jaar met de gemeenteraad in gesprek gaan.De programmabegroting is over de komende vier jaar structureel sluitend. In de jaren 2018, 2019 en 2021 is er een overschot, variërend van ongeveer € 200.000 tot € 324.000. Alleen 2020 laat een klein tekort zien van € 90.000.De jaarlijkse inkomsten van de gemeente liggen rond de 170 miljoen euro. In de gemeentelijke spaarpot zit daarnaast nog 33 miljoen.