'Hij zou één dag blijven, maar dat werden zes weken'

EES - ''Hij zou één dag blijven, maar dat werden al snel één, twee, drie en uiteindelijk zes weken'', vertelt de dochter van de gedupeerde bed en breakfast in Ees. Een man werd zondag na zes weken uit de bed and breakfast gezet. Hij betaalde de rekening niet.

Wijkagent Jan Rijkens waarschuwde gistermiddag eigenaren van B&B's in Borger en omgeving voor de oplichter.In Ees vertelde de man aan de eigenaresse van de gedupeerde bed and breakfast dat hij op bezoek ging bij familie in Borger. Zelf kwam hij uit Canada. ''Het was een aardige man, hij leek iedereen te kennen in Borger. Mijn moeder en hij hadden leuke gesprekken.''Toen de man na drie weken nog niet had betaald ging er een belletje bij de familie rinkelen. Hier klopte iets niet. Ze checkten bij de bank of het rekeningnummer bestond. Ook belde de dochter met de man. ''Hij gaf aan dat hij misschien wel ging kijken of hij bij de bank geld op kon nemen. Zo werkt het natuurlijk niet.''Ze belden de politie. De man betaalde uiteindelijk 250 euro. Naar de rest van het geld kan de eigenaresse fluiten.De man sliep ook in het buitenland in B&B´s en ging dan weg zonder te betalen. Aanhouden in Nederland kon alleen nog niet. ''De man is pas strafbaar als het vaker voorkomt. Op internet las ik wel berichten dat hij dit in het buitenland had gedaan, maar in Nederland was er nog geen aangifte tegen de man'', aldus wijkagent Hijkens.