Nabestaande treinkaper De Punt: 'Transcriptie duidt op een executie'

DE PUNT - In de Molukse gemeenschap is geschokt gereageerd op de vrijgegeven transcriptie van geluidsopnamen van de beëindiging van de treinkaping in De Punt. "Er zitten termen bij die bij nabestaanden niet in de koude kleren gaan zitten."

Marco Papilaja, nabestaande van treinkaper Max Papilaja die bij de bevrijding van de trein om het leven kwam, is teleurgesteld. "Het is triest dat de Staat relevante documentatie steeds onder de pet heeft gehouden en nu pas, nadat de rechtbank daar om heeft gevraagd, openbaar maakt."Papilaja vond het moeilijk om de transcripties te lezen. "Alhoewel wij natuurlijk deze zaak zijn in gegaan met de gedachte dat er onrechtmatige zaken hebben plaatsgevonden in de trein, is het heel schokkend om deze transcripties te lezen. Woorden als 'genadeschot' en 'ik heb ze helemaal kapotgeschoten' zijn natuurlijk termen gaan ons niet in de koude kleren zitten."Volgens Papilaja wordt het dankzij de transcripties duidelijk dat het om een executie is gegaan, iets dat onder meer oud-minister van Justitie Dries van Agt altijd heeft ontkend. "Het raakt mij het meest dat er blijkbaar een schot hoorbaar is. Er wordt gevraagd: "Hé, is die actievoerder dood?" Er wordt door een marinier geantwoord: "Ja nu wel." Dat duidt er toch op dat sprake is geweest van een executie."De nabestaande vervolgt: "Zoals ik al vaker heb gezegd in interviews: het is onrechtmatig om een trein te kapen, maar het is zeker ook onrechtmatig om iemand dood te schieten die weerloos op de grond ligt."De transcripties dragen volgens hem bij aan de rechtszaak die de nabestaanden hebben aangespannen tegen de Staat. "De transcripties bieden een beeld. Wij willen dat beeld zo goed mogelijk vervolmaken en daarom hebben wij de rechtbank gevraagd om een technische reconstructie. Wij hopen dat de Staat daarmee instemt."Advocaat Liesbeth Zegveld heeft de rechtbank vorige week om een fysieke reconstructie gevraagd. "Het lijkt ons verstandig om in die technische reconstructie al het beeld- en geluidsmateriaal te combineren, om voor eens en altijd duidelijk te krijgen wat er precies in de trein is gebeurd op 11 juni 1977", aldus Papilaja.Het gaat de nabestaanden naar eigen zeggen niet om om de mariniers alsnog voor het gerecht te brengen. "Ik heb langzamerhand het idee dat de Staat aan het framen is dat de rechtszaak gaat tussen de mariniers en de nabestaanden. Dat is zeker niet het geval. De nabestaanden hebben willens en wetens de beslissing genomen om de Staat voor het gerecht te dagen. Zij zijn immers de opdrachtgevers geweest van deze actie."