Minister geschokt na onderduiken locoburgemeester Bouke Arends

DEN HAAG/EMMEN - Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie was "geschokt" toen hij hoorde dat locoburgemeester Bouke Arends van Emmen heeft moeten onderduiken in het buitenland.

Dat gebeurde nadat Arends had besloten het clubhuis van motorclub No Surrender te sluiten.Blok zegt "veel respect" te hebben voor de beslissing om het clubhuis te sluiten. De minister noemde het dinsdag een "uiterste maatregel" om wethouder Arends in het buitenland onder te brengen.Op de vraag van Tweede Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA of Blok extra maatregelen wil nemen tegen motorbendes, antwoordde Blok dat het OM al heeft gevraagd de Bandidos te verbieden omdat de motorclub de openbare orde zouden verstoren.Ook wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat een snellere aanpak mogelijk maakt van criminele motorclubs, zei Blok.