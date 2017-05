Te weinig bewijs tegen 'brandstichter' uit Weerdinge

ASSEN/WEERDINGE – Een 43-jarige man uit Weerdinge moet worden vrijgesproken van brandstichting bij een autohandel aan de Viaductstraat in Weerdinge. Dat zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak tegen de man bij de rechtbank in Assen.

Op 14 september 2014 werd brand gesticht in een camper op het terrein. Ook twee auto’s brandden uit. De brand sloeg over naar het huis naast het bedrijf. Daarbij raakten de woning en de carport beschadigd. Al snel was duidelijk dat de brand was aangestoken.De dochter van het gezin, die aan de kant van de autohandel sliep, werd ’s nachts wakker van de hitte in haar slaapkamer. Zij ontdekte de brand en waarschuwde de rest van het gezin.De eigenaar van het autobedrijf verspreidde de beelden van de brand via Facebook. Daarop is te zien hoe iemand na het uitbreken van de brand, hard wegrent van het terrein. Meerdere mensen verklaarden bij de politie dat ze de 43-jarige Weerdinger herkenden, maar anderen zeiden juist dat hij het niet was.De man zelf legde bij de politie en in de rechtszaal in totaal drie verschillende verklaringen af over waar hij die nacht was. Hij zei onder andere dat hij bij zijn vrouw was, maar ook dat hij bij zijn vriendin in Erica zat. De politie ontdekte dat de whatsapp- en belgeschiedenis uit zijn mobiele telefoon waren gewist.“Uw alibi rammelt aan alle kanten. Er klopt geen snars van uw verklaringen”, aldus de officier van justitie. Maar door alle verschillende verklaringen, ook van getuigen, was het OM er niet van overtuigd dat de man de brand had gesticht.De Weerdinger is vorig jaar wel veroordeeld voor brandstichting in een auto en meerdere diefstallen. Hij kreeg toen een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Daartegen is hij in hoger beroep gegaan.De rechtbank in Assen doet op 13 juni uitspraak.