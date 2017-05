150 jaar oude vloer Hervormde kerk Bovensmilde hersteld met tegels uit Bangladesh

De vloer wordt in ere hersteld (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De gevonden tegels (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BOVENSMILDE - De bijna 150 jaar oude plavuizenvloer in de Hervormde kerk in Bovensmilde wordt in ere hersteld.

De vloer uit 1869 is door stichting het Drentse Landschap ontdekt toen zij bezig was met de renovatie van de kerk.



"Dan gaat je monumentale hart wel kloppen, als je zoiets vindt", zegt projectleider Arnold Kooistra van de stichting. "Op kantoor hebben wij wel een vreugdesprongetje gemaakt", voegt zijn collega Jermo Tappel toe, die bouwkundige is bij Drentse Landschap.



Enige tegels in Nederland

Op het eerste gezicht lijken het misschien 'gewone' grijze stoeptegels, maar dat zijn het niet. "Het zijn handgemaakte tegels die tijdens de bouw van de kerk zijn gelegd", legt Tappel uit. De bouwkundige vertelt dat er nergens anders in Nederland zulke tegels van die afmeting zijn gelegd. "En dat maakt het extra bijzonder."



Maar tegelijkertijd is het unieke van de vloer ook lastig. Want in de loop der jaren zijn veel tegels kapot gegaan en duurde de zoektocht naar iemand die replica's kan maken lang. "We zijn uiteindelijk bij een atelier in het zuiden terecht gekomen", vertelt Tappel. "De tegels worden in Bangladesh gemaakt, omdat er in Europa niet met houtgestookte ovens gewerkt wordt, maar met gasovens. Gasovens maken de tegels egaal en dat hoort niet zo."



Rijksmonument

De tegels wijken van elkaar af en hebben ook niet allemaal hetzelfde formaat. Dat maakt de vloer zo bijzonder. "Die nuance willen we er in terug hebben. De kerk is een Rijksmonument en het is mooi om het zo goed mogelijk in oude staat te herstellen."



Veertienduizend euro

Het herstellen van de vloer kost veertienduizend euro en dat is niet opgenomen in de begroting van de renovatie van de kerk. Daarom heeft Stichting Drentse Landschap een actie opgezet. "Mensen kunnen vanaf tien euro een tegel adopteren", zegt Kooistra. "Daarbij krijgen ze een certificaat en dan kunnen ze in de kerk zien welke tegel van hen is."



Bangladesh naar Bovensmilde

De tegels zijn nu onderweg van Bangladesh naar Bovensmilde. Begin juli wordt er begonnen met het leggen van de vloer. De kerk gaat op 9 september tijdens Monumentendag weer open. De Protestantse gemeente gaat na de renovatie weer diensten houden in de kerk.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden