Meppel krijgt weer een bioscoop

Zo moet de toegang van de nieuwe bioscoop in Meppel eruit komen te zien. (Foto: Kroonenberg Groep)

MEPPEL - Meppel krijgt een gloednieuwe bioscoop in winkelcentrum Keyserstroom. In 2018 kunnen Meppelers na dan drie jaar weer in hun eigen stad naar de film.

De nieuwe vier zalen tellende bioscoop is onderdeel van de verbouwing van het winkelcentrum aan de Kruisstraat en komt in het oude pand van de V&D.



Modern winkelcentrum

De bioscoop is niet de enige aanpassing aan het winkelcentrum. Er komen nieuwe winkels, meer horeca en een terras. Kroonenberg Groep, dat de herontwikkeling gaat uitvoeren, verwacht dat de bioscoop op jaarbasis honderdduizend bezoekers zal trekken.



Wethouder Roelof Pieter Koning is blij met de ontwikkeling van het winkelcentrum. "Het is straks een modern winkelcentrum met parkeergelegenheid dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. Maar het beste nieuws voor Meppel is dat de bioscoop terugkeert in het centrum."



Bioscoop gesloten

In 2015 verloor Meppel haar bioscoop. Het Luxor Theater was na een langslepend meningsverschil tussen de bioscoopeigenaar en de verhuurder niet meer te redden. Sindsdien hebben zowel inwoners als de politiek geprobeerd een bioscoop naar Meppel te halen.