Gijzelaar trein De Punt: Mariniers hebben bij de bevrijding moedwillig een gijzelaar vermoord

DE PUNT - Ansje Monsjou, een van de gijzelaars in de trein in 1977 bij De Punt, is moedwillig door mariniers bij de bevrijding vermoord. Dat denkt mede-gijzelaar George Flapper.

Hij is daarvan overtuigd geraakt nadat hij delen van de transcriptie van de geluidsopnames, die gemaakt zijn tijdens de bevrijding heeft gelezen. "De overheid heeft ons veertig jaar lang hierover een ander beeld geprobeerd te geven. Dat vind ik heel ernstig", aldus Flapper."Ik zat vlakbij de plek waar drie Molukkers zijn doodgeschoten", herinnert Flapper zich nog als de dag van gister. "Ik hoorde een marinier zelf zeggen: 'Hier zijn ze allemaal kapot.' Dat kan betekenen zijn dat ze dood waren, maar ook dat ze zijn doodgemaakt. Als je de transcripties van de opnames die in de trein zijn gemaakt leest, dan lijkt het steeds meer dat ze zijn vermoord."Flapper wil zelf graag weten wat er met Monsjou is gebeurd. "Aanvalsgroep 4 kwam binnen in een halletje waar Molukkers zouden zitten, maar daar lag Monsjou met een andere gegijzelde", weet hij. Volgens Flapper zijn door groep 4 geluiden opgenomen. "Uit de kleine stukjes van de transcriptie kun je eigenlijk voorzichtig concluderen dat Monsjou zeer waarschijnlijk door een marinier is doodgeschoten. Dat ze is aangezien voor kaper Hansina Uktolseja."Haar dood doet Flapper pijn. "Ansje Monsjou had niets om zich te verweren. Er was geen enkele reden om haar dood te schieten."In 2014, bij de presentatie van een archiefonderzoek door de Tweede Kamer, stelde Flapper al vragen over de dood van Monsjou aan toenmalig minister Opstelten. "Destijds werd gezegd dat er geen gegevens beschikbaar waren. Maar als uit de transcripties van de geluidsbanden van aanvalsgroep 4 blijkt dat Ansje Monsjou is omgekomen door toedoen van mariniers, dan is dat een heel ernstig feit. Bovendien heeft Opstelten mij dan voorgelogen.""De regering heeft veertig jaar lang geprobeerd mensen een ander beeld te geven van de bevrijding van de trein dan wat er werkelijk is gebeurd. Dat steekt mij", zegt Flapper. "Die hele bevrijding moet goed onderzocht worden."