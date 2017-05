Geen stoffelijke resten gevonden in Ruinerwold: morgen verder graven

De verkleuring in het zand kan wijzen op de plek waar het lichaam van de militair lag (Foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

Militairen zijn in Ruinerwold op zoek naar het lichaam van de Britse sergeant (Foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

RUINERWOLD - De zoektocht in Ruinerwold naar de overblijfselen van een vermiste Britse militair uit de Tweede Wereldoorlog heeft vanmiddag nog geen stoffelijk overschot opgeleverd.

Wel vond de Bergings- en Indentificatiedienst van de Koninklijke Luchtmacht (BIDKL) een verkleuring in het zand. Dat kan wijzen op de plek waar het lichaam van de Britse militair heeft gelegen.De BIDKL heeft ongeveer de helft van het afgezette gebied afgegraven. Daar begonnen de militairen vanmorgen om negen uur mee. Morgen wordt andere helft van het veld onderzocht.Op 29 december 1943 haalde de Duitse luchtmacht boven Ruinerwold een Engelse bommenwerper neer. De lichamen van zes van de zeven inzittenden werden gevonden en werden begraven op begraafplaats Blijdenstein in Ruinerwold.Het lichaam van de zevende inzittende, waarschijnlijk sergeant Philip John Greenmon, is nog altijd vermist. Al snel na de crash werd het lichaam gevonden, maar de Duitsers lieten die resten ter plekke begraven door de passerende zoon van de perceeleigenaar.