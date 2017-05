Leerlingen Hondsrug College Emmen winnen Buma Music Award

De leerlingen van het Hondsrug College versloegen in de finale vier andere scholen. (Foto: Richard de Vries / Hondsrug College)

EMMEN - Leerlingen van het Hondsrug College in Emmen hebben in Amsterdam de scholencompetitie van de Buma Music Academy (BMA) gewonnen.

Met hun zelfgeschreven nummer Looking for wonnen de vwo-ers onder de naam Unmatch3d Tun3s de eerste prijs. In de eindstrijd versloegen de scholieren uit Emmen vier andere scholen uit Nederland. In totaal deden vierhonderd scholen mee aan de competitie.



Live in de uitzending

De jury, bestaande uit radio-dj Giel Beelen, zanger Dotan en vlogger Teske de Schepper, roemde het bijzondere geluid van de band. Als hoofdprijs mogen de scholieren hun nummer opnemen in een professionele opnamestudio tijdens een live-uitzending van Giel Beelen. Ook mogen de Hondsrugleerlingen een videoclip maken.



De wedstrijd van BMA is een initiatief van Buma Cultuur, dat zich inzet voor goed muziekonderwijs op middelbare scholen.