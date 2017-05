Rein Munniksma wordt waarnemend burgemeester van Slochteren

Rein Munniksma (Archieffoto RTV Drenthe)

SLOCHTEREN/ANNEN - Oud-gedeputeerde Rein Munniksma uit Annen wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Slochteren. Daarnaast is hij al waarnemend burgemeester van de gemeente Menterwolde.

Beide functies gaat hij combineren tot het einde van dit jaar. Daarna gaan beide gemeenten samen met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde op in één grote gemeente: Midden-Groningen.



Vlak voor de herindeling

Volgens Munniksma zijn de beide banen prima te combineren. "Zo vlak voor de herindeling worden geen grote zaken meer opgepakt in de gemeenten. Dus het zijn geen zware burgemeestersposten op dit moment."



Munniksma volgt in Slochteren Geert Jan ten Brink op, die vanaf 1 augustus dijkgraaf wordt van het waterschap Hunze en Aa’s.



Geen ambitie burgemeester Midden-Groningen

Ten Brink en Munniksma kennen elkaar goed. Ze werkten samen bij de gemeente Aa en Hunze als wethouder en burgemeester. Bovendien wonen beiden in Annen. Volgens Rein Munniksma is dat verder niet van invloed geweest bij de keuze voor hem als burgemeester van Slochteren. "Ik ben in Menterwolde gekomen tijdens een onrustige periode, die is nu voorbij. Daardoor is er vertrouwen in mij. Het is voor mij een mooie bevestiging dat ik mijn werk goed doe."



Rein Munniksma laat weten dat hij niet de ambitie heeft om volgend jaar de burgemeester van de nieuwe gemeente Midden-Groningen te worden. "Ik ben dan ruim 67 jaar en zie mijzelf niet meer jarenlang als burgemeester aan de slag gaan."