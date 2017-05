TUI stopt op Groningen Airport Eelde met vluchten naar Turkije

EELDE - Touroperator TUI stopt definitief met de vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar het Turkse Antalya. De situatie in Turkije is te onzeker en boekingen blijven achter, zo zegt de reisorganisatie.

Groningen Airport Eelde bevestigt het stopzetten van de vluchten. TUI besloot in april al om de twee vluchten per week naar Antalya stop te zetten tot tenminste 21 juli, maar nu schrapt de reisorganisatie ook de andere vluchten naar op Antalya.Alleen Corendon vliegt vanaf Eelde nog een keer per week op Antalya. TUI houdt wel de vluchten naar Kreta en Gran Canaria.Alle passagiers die inmiddels geboekt hebben, krijgen een alternatief aangeboden.