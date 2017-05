SP wil weten of de provincie Noord-Drentse gemeenten steunt tegen gaswinning

ASSEN - De gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze zien niets in het plan om gas te winnen in Noord-Drenthe, maar zij krijgen daarin geen steun van de provincie. De SP Drenthe vindt dat vreemd.

De drie Noord-Drentse gemeenten keerden zich in hun advies aan de minister tegen het gaswinningsplan Noord-Drenthe. Nu de minister het plan wil doorzetten, mogen de gemeenten hun zienswijzen op het plan indienen.In de zienswijze wordt onder meer gekeken naar de maatschappelijke impact, communicatie en het risicobeheerssyteem. De SP wil van gedeputeerde staten per onderdeel weten of zij die zienswijzen van de gemeenten ondersteunen of niet.In Assen is veel protest tegen de gaswinning, die deels onder de wijk Marsdijk plaatsvindt. De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu zamelde 2.000 handtekeningen in tegen het gaswinningsplan. Hiermee wisten zij demissionair minister Kamp echter niet te overtuigen.