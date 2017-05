Man uit Dalen rijdt 100 kilometer te hard: rijbewijs ingenomen

De politie vorderde het rijbewijs van de man uit Dalen in (Foto: RTV Drenthe/Hugo Boogaerdt)

EMMEN - In Emmen heeft de politie een 23-jarige man uit Dalen van de weg gehaald die honderd kilometer per uur te hard reed.

De beginnend bestuurder reed 149 kilometer per uur op de Hondsrugweg, op een plek waar 50 kilometer per uur is toegestaan. De politie heeft het rijbewijs van de man ter plekke ingevorderd en hem aangemeld bij het CBS voor de EMG-verkeerscursus.