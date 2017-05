Vlag kan uit voor nieuwe sportzaal en dorpshuis in Diever

DIEVER - Als inwoner van Diever zou je het bijna niet kunnen geloven. Na twintig jaar praten hakt de gemeenteraad van Westerveld een knoop door: er komt een dorpshuisfunctie in scholengemeenschap Stad en Esch.

Bovendien komt er een nieuwe sportzaal die groter is dan in eerste instantie is voorgesteld. Dit alles als vervanging van het huidige Dingspilhuus.Het dorp Diever protesteerde meerdere malen tegen de gang van zaken bij de gemeente. Die gaf een comité uit Diever de tijd om met een plan te komen voor renovatie van het Dingspihuus. Toen bleek dat er meer geld nodig was dan de beschikbaar gestelde 1,2 miljoen euro, liep het plan op de klippen.Er wordt nu bij scholengemeenschap Stad en Esch gebouwd. Dat plan is overigens ook alweer gewijzigd. Er komt, na luide protesten uit Diever, een grotere sportzaal.Naast een sportzaal wordt ook een theaterzaal gebouwd met ontvangstruimtes. Westerveld trekt er 1,46 miljoen euro voor uit. En mochten de kosten hoger uitvallen, dan is wethouder Homme Geertsma bereid om bij te dragen en dit voor te stellen aan de raad.Daarmee komt er een eind aan een hele lange discussie in Diever, waarbij soms een felle strijd is gevoerd. Of het nu afgelopen is? Dat weet je in Diever nooit.