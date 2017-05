Grote groep vale gieren gezien bij Exloo

Een groepje vale gieren ging in een boom zitten (Foto: Gerard Middelkoop) Een vale gier op een stuk land bij Exloo (Foto: Gerard Middelkoop)

EXLOO - In het Lofargebied Bij Exloo is een groep van zestig vale gieren gezien. Deze grote vogels komen normaal niet voor in Nederland.

Twee vogelliefhebbers ontdekten de vogels en zetten er foto's van op waarneming.nl. De vogels zouden na het opstijgen in zuidwestelijke richting zijn gevlogen.



'Het waren er wel zestig'

Fotograaf Gerard Middelkoop was een van de gelukkigen die de vogels zagen. "We liepen met z'n tweeën door met natuurgebied bij Exloo toen we de gieren zagen. Het waren er wel zestig. Een enorm grote groep", vertelt Middelkoop enthousiast.



Vale gieren leven vooral in Zuidwest-Azië, delen van noordelijk Afrika en op enkele plekken in Zuid-Europa. De vogels hebben een spanwijdte van ruim twee-en-een-halve meter. De roofvogel is een echte aaseter.



Vale gier geen vaste gast in Nederland

In de afgelopen jaren is de vale gier enkele keren in Nederland gezien. Het gaat dan soms om grote groepen, vaak afkomstig uit Spanje, die met de zuidenwind afdrijven naar het noorden. In onze provincie werd nog niet eerder zo'n grote groep gieren gezien.