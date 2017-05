Mulder en Huser van FC Emmen naar ACV

VOETBAL - ACV heeft zich voor het komend seizoen versterkt met twee aanvallers van FC Emmen. Justin Mulder en Pascal Huser maken de overstap van de Jupiler Leagueclub naar de derde divisionist.

ACV haalt oud-prof Van der Heide

Huser (22 jaar) is een centrumspits, die in Nieuw Schoonebeek woont. Hij begon met voetballen bij de vv Schoonebeek en maakte daarna de overstap naar FC Emmen. SC Heerenveen werd zijn volgende club. In die periode werd hij uitverkoren voor Oranje onder 17, waarmee hij in 2012 Europees kampioen werd. In datzelfde jaar lag zijn eerste profcontract bij Heerenveen klaar, maar voordat het aan tekenen toekwam werd Pascal Huser uitgeschakeld door een kruisbandblessure. Na het herstel verhuurde SC Heerenveen de aanvaller aan MVV, waar hij 17 wedstrijden in de Jupiler League speelde. Een nieuwe kruisbandblessure betekende het vertrek bij Heerenveen maar FC Emmen gaf hem de kans te revalideren. Daar stond hij het afgelopen seizoen onder contract.De in Hoogezand wonende Justin Mulder (20) is buitenspeler en kan zowel aan de rechter- als de linkerkant uit de voeten. In de jeugd kwam hij uit voor vv Hoogezand. Hij werd in 2013 opgenomen in de A1 van de jeugdopleiding van FC Emmen. Op 25 april 2014 maakte hij in dienst van die club zijn debuut in het betaalde voetbal in een competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard.