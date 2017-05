Assenaar ontkent dealen harddrugs: Ik werkte zwart

De rechtbank wil onderzoeken of de Assenaar de waarheid spreekt (Foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

ASSEN – Hij handelde niet in heroïne en cocaïne, maar verdiende zijn geld tussen 2012 en augustus 2014 door zwart te werken. Dat verklaarde een 31-jarige man uit Assen dinsdag in de rechtbank in zijn woonplaats.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij met de drugshandel bijna 32.500 euro heeft verdiend. Hij zou dit geld met laptops, tablets en tv’s hebben witgewassen. Ook wordt hij beschuldigd van het bezit van een pistool.



Verhuurbedrijf

Toen de man in 2014 werd opgepakt, verklaarde hij bij de politie ook dat hij niet had gedeald, maar zwart had gewerkt. Verder wilde hij toen niks zeggen.



Voor de rechtszaak schreef hij de rechtbank een brief dat hij daar nu wel over wil praten, omdat het autoverhuurbedrijf waar hij werkte inmiddels failliet is. In 2014 was hij bang dat hij de toenmalige eigenaar in problemen zou brengen als hij erover zou verklaren.



Meer onderzoek

Zijn advocaat vroeg de rechtbank de man als getuige te horen, zodat die het verhaal van zijn cliënt kan bevestigen. De officier van justitie vond dat de Assenaar eerder met dit verhaal had moeten komen. Zijn nieuwe verklaring noemde ze ‘hoogst onwaarschijnlijk’.



De rechtbank wil toch onderzoeken of de Assenaar de waarheid spreekt en stelde de rechtszaak uit. Zijn voormalige baas mag een getuigenverklaring afleggen bij de rechter-commissaris. Daarna gaat de zaak verder.