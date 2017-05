Verkeershinder op de A28 voorbij [update]

Verkeersheinder op de A28 (foto: RTV Drenthe)

DE WIJK - De verkeershinder op de A28 is voorbij. Vanochtend was er tussen vliegveld Eelde en Haren een ongeluk gebeurd. De Verkeersinformatiedienst waarschuwde voor voorwerpen op de weg. Inmiddels is de weg weer vrij.

Ook was er hinder op de A28 bij knooppunt Lankhorst en de Wijk. Hier stond een vrachtwagen met pech op de afrit. Ook hier kan het verkeer weer doorrijden.