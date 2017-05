'Wielerbaan sportpark Meerdijk moet op de schop'

De wielerbaan op sporpark Meerdijk moet op de schop volgens de WSV (foto: WSV Emmen)

EMMEN - De wielerbaan op het Emmer sportpark Meerdijk moet opgeknapt worden. Het ruim veertig jaar oude parcours van ruim 1,8 km voldoet volgens de Wielersport Vereniging Emmen (WSV) niet meer aan de eisen van deze tijd.

Het grootste gedeelte van de baan, bestaande uit asfalt en klinkers, is in de afgelopen vier decennia nooit vernieuwd en dat is volgens voorzitter Jan Kalter te merken. Het bestuur is daarom met de gemeente Emmen, die eigenaar is van het parcours, in gesprek over renovatie.



Ook willen de jeugdleden af van de enige echte heuvel op het wielerparcours van sportpark de Meerdijk. "Deze heuvel met flink stijgingspercentage is alleen te nemen als je gemiddeld 40 kilometer per uur rijdt. Voor veel jeugdfietsers is dat veel te zwaar", zegt Kalter.



Weghalen of afvlakken is volgens de voorzitter van de WSV Emmen een beter idee. Het vrijgekomen zand kan dan gebruikt worden om de route op andere plaatsen aan te passen.