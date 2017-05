Video: Buizerd valt wielrenner aan bij Orvelte

ORVELTE - Theo Rook uit Westerbork is vanochtend opnieuw aangevallen door een buizerd tijdens een fietstocht van Westerbork naar Emmen.

Op de Wezuperweg tussen Orvelte en Wezup werd hij al drie keer eerder aangevallen door de roofvogel en vanochtend was het weer raak.De fietser spreekt van een gevaarlijke situatie. "Er rijden ook auto's en landbouwverkeer langs. Straks schrikken mensen op de fiets van de vogel en gebeuren er ongelukken. Dat is het enige stukje weg zonder fietspad", aldus Rook eerder tegen RTV Drenthe.Volgens valkenier Jan de Vries gebeurt het niet vaak. "Meestal is de angst voor de mens zo groot, dat de vogel het niet aandurft. Maar deze vogel heeft toch het lef om ook de mens weg te jagen en dat is eigenlijk wel heel bijzonder.""De prooi, in dit geval een mens, is te groot om helemaal te pakken, dus dan deelt-ie een forste tik uit met zijn scherpe nagels. Dat komt behoorlijk aan, als je een tik krijgt van een roofvogel. Bij slechtvalken gaat dat met een snelheid van 150 kilometer per uur en als de vogel een prooi raakt, dan wordt-ie helemaal opengeritst. Die zijn in één keer dood", aldus De Vries.