Bergen met elektronisch afval bij basisscholen in Drenthe

(foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp) (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

AALDEN - Kapotte computers, flatscreens, stofzuigers, kabels en mobiele telefoons. Containers vol staan er bij tien basisscholen in Drenthe. Zij doen mee aan de zogeheten e-waste race.

E-waste staat voor klein elektronisch afval. De scholen strijden met elkaar om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen.



Eén van de scholen die meedoet is OBS De Wenden in Aalden. "Afval moet gescheiden worden. Het gebeurt nog te vaak dat het bij het restafval terechtkomt. Wij proberen op deze manier de kinderen bij te brengen dat je het ook kan scheiden", aldus onderwijzer Leon van Wijk.



Vier weken lang gaan de scholen de spullen inzamelen. Per apparaat krijgt de school punten. De school met de meeste punten wint een schoolreis naar het Nemo-museum in Amsterdam.