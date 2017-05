Automobilist gewond na botsing tegen boom bij Schoonebeek

Een auto is tegen een boom gereden (foto: Persbureau Meter) De traumahelikopter is opgeroepen (foto: Persbureau Meter)

SCHOONEBEEK - Op de Lauensteinstraat in Schoonebeek is een automobilist van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen.

De automobilist was aanspreekbaar, maar verward, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.



De traumahelikopter kwam ter plaatste. Wat de oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht.