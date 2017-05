Achtbaan Wildlands Emmen komt een jaar eerder dan gedacht

EMMEN - Wildlands in Emmen krijgt er een nieuwe attractie bij. Het park opent in 2018 een achtbaan, en dat is een jaar eerder dan in de planning stond.

De achtbaan is volgens het park een attractie voor de hele familie en komt in het Serenga-gebied.De achtbaan stond al in een meerjarenplan dat het park had opgesteld en zou eigenlijk in 2019 open gaan, maar de attractie komt er nu dus al in 2018. "We hebben een goed eerste jaar gedraaid ", legt woordvoerder Hanneke Wijshake uit. Ook wil het park niet stilzitten en kijkt het naar de ontwikkelingen bij parken op hen heen."De achtbaan is er niet één voor de echte thrillseekers", vertelt Wijshake. "Het is een achtbaan voor de hele familie waar iedereen van kan genieten." De attractie is een zogenoemde 'duel racer', wat betekent dat bezoekers die in de achtbaan zitten op twee banen met elkaar racen. Per uur kunnen 1.100 mensen gebruik maken van de achtbaan.Eind deze zomer gaat de eerste schop de grond in, zodat de attractie in 2018 open kan. Bezoekers zullen volgens Wijshake geen overlast hebben van de bouwwerkzaamheden.