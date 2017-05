Stelling: Een achtbaan hoort niet in Wildlands

EMMEN - Wildlands Adventure Zoo in Emmen krijgt in 2018 een nieuwe attractie. Het park opent volgend jaar een achtbaan.

'Adventure Zoo' is de opvolger van het oude dierenpark in Emmen en staat vooral bekend om de dieren die te zien zijn. Het park kiest nu voor een uitbreiding, zonder dieren.De achtbaan is volgens Wildlands een attractie voor de hele familie en komt in het Serenga-gebied van twee hectare groot. De achtbaan wordt maximaal twintig meter hoog.Wat vindt u? Is de tijd rijp om het park uit te breiden met een nieuwe attractie? Of hoort een achtbaan niet thuis in de 'nieuwe dierentuin'?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over reanimeren. Op de stelling 'Iedereen moet verplicht leren reanimeren ' reageerden 983 mensen. Ruim 56 procent is het eens met de stelling.