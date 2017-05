Voorjaar in Drenthe was 'vrij zonnig, droog en warm'

ASSEN - Het voorjaar van 2017 is in Drenthe vrij zonnig, droog en warm verlopen en komt met een gemiddelde temperatuur van 9,8 graden op plaats zes te staan als warmste ooit.

Met in totaal 125 mm regen was het ook een droog voorjaar, vergeleken met het langjarige gemiddelde (1981-2010). Dat meldt weerbureau Noorderweer.Dat dit voorjaar zo warm is geworden, heeft alles te maken met het relatief warme weer in maart, waarin het twee dagen boven de twintig graden was. De derde maand van het jaar was erg zonnig met gemiddeld 170 zonuren en daarmee komt maart 2017 op plaats tien op de ranglijst als zonnigste lentemaand ooit in Drenthe.Ook mei draagt bij aan een warm voorjaar, want na een kille start is de tweede helft van mei erg warm verlopen. In deze maand zijn zes zomerse dagen geweest, met op 27 mei een tropische dag. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag zijn temperaturen van ruim dertig graden in mei uitzonderlijk. Deze hoge temperaturen zijn deels te danken aan het zonnige weer, want de zon heeft in deze bloeimaand al veel zonkracht.Dit voorjaar is bovendien erg droog verlopen met in totaal 125 mm regen. Vooral in mei is er in het zuidwesten en midden van Drenthe lokaal maar 18 tot 20 mm regen gevallen. Het neerslagtekort is al opgelopen tot 80 mm.De akkers worden al weer besproeid en de landbouwsector kijkt uit naar regen van enige betekenis. Het blijft voorlopig droog al valt er volgens Van der Zwaag dit weekend, op de eerste zaterdag van de meteorologische zomer, zo’n 5 tot 10 mm regen.