Defensie zoekt verder naar vermiste soldaat

RUINERWOLD - Spannende dagen voor betrokkenen bij de zoektocht naar de vermiste soldaat in Ruinerwold.

Gisteren werd er niets gevonden . Vandaag graaft Defensie opnieuw.Defensie is vandaag begonnen met het verder afgraven van een stuk land. Op zoek naar de stoffelijke resten van sergeant Phillip John Greenmon. Hij kwam, samen met de rest van de bemanning van een Halifax bommenwerper, in 1943 om het leven. Het vliegtuig stortte neer in een weiland tussen Havelte en Ruinerwold.Aan boord waren zeven bemanningsleden. Op het kerkhof in Ruinerwold liggen zes bemanningsleden begraven. Van twee van hen is niet bekend wie het zijn, omdat de lichamen door brand zo aangetast waren, dat identificatie onmogelijk was.De 92-jarige Jan Postma woonde destijds in Ruinerwold en moest op last van de Duitse bezetter het lichaam van een van de bemanningsleden in een bomkrater in het weiland begraven.Postma heeft de plek aangewezen waar hij het lichaam heeft begraven. Het zou gaan om sergeant Phillip John Greenmon. Greenmon moet begraven zijn met een stuk van het vliegtuig bovenop zich.Gisteren zijn er verkleuringen gevonden in de grond in de vorm van een staartstuk van het vliegtuig. Maar volgens Defensie is er verder niets gevonden en is niet duidelijk waar die verkleuring vandaan komt.Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar de leden van de Bergings- en Identificatieteam van de Koninklijke Landmacht geven nog niet. Vandaag moet blijken of de aangewezen plek juist is.