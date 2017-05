Man aangehouden voor betrokkenheid bij plofkraak Emmen

EMMEN - Een 57-jarige man uit Emmen is vorige week aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de plofkraak twee weken geleden op een pinautomaat van de Rabobank in Emmen.

De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdacht van betrokkenheid. De politie verwacht nog meer aanhoudingen te verrichten.De dieven hadden het voorzien op een geldautomaat aan de Peysershof in Emmen. Het gaat vermoedelijk om twee of drie daders. De politie denkt dat de daders op een scooter zijn gevlucht. Een getuige zag vlak na de knal een scooter wegrijden. De plofkraak zorgde voor een enorme ravage , maar de daders maakten niets buit.De Rabobank Emmen sloot na de plofkraak drie pinautomaten in Nieuw Schoonebeek, Dalen en aan het Valkenveld in Emmen. Dit om de kans op een nieuwe plofkraak te verkleinen. De Rabobank laat weten dat de pinautomaten gesloten blijven, omdat er nog steeds veel plofkraken plaatsvinden.