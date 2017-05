'Je doet geweld aan het Wildlands-concept als je daar een achtbaan op loslaat'

EMMEN - "Als ik in een achtbaan wil zitten, ga ik wel naar Slagharen." De komst van een achtbaan in Wildlands Adventure Zoo leidt tot negatieve reacties op sociale media. Auke Oldenbeuving, CDA-fractievoorzitter in Emmen, is geen voorstander van de achtbaan.

"Ik zou bijna zeggen, op z'n Rotterdams: Amsterdam heeft het, Rotterdam heeft het niet nodig. En Wildlands heeft dat ook niet nodig, volgens mij", zegt Oldenbeuving.Volgens Oldenbeuving moet Wildlands bij het huidige concept blijven. "Ik vind dat Wildlands een prachtig concept is. Ik spreek mensen die het prachtig vinden dat de dieren echt in een natuurlijke habitat te zien zijn. Je doet geweld aan het concept als je daar een achtbaan op loslaat. Doe waar je goed in bent. Volgens mij zijn wij in Emmen niet goed in het bouwen en exploiteren van achtbanen."Wildlands-directeur Frankwin van Beers is het niet eens met de kritiek van Oldenbeuving. "Ik denk dat hij zich daarin vergist. Wij hebben altijd gezegd: wij bouwen een themapark met dieren, waar entertainmentwaarde, storytelling en attractieve waarde heel belangrijk zijn. Onze dieren spelen daarin een hoofdrol. Maar je wilt de mensen extra laten genieten. We hebben maar één doel: iedereen met een grote glimlach naar huis laten gaan aan het einde van de dag."Oldenbeuving is van mening dat de Emmenaar niet zit te wachten op een achtbaan. "Terugkijkend op de geschiedenis naar dit park, dat gaat zeventig jaar terug, op basis van die ideeën heeft de raad indertijd heel ingrijpende besluiten gemaakt over de financiering ervan. Ik denk dat als de Emmenaar van toen daarbij een beeld had gehad van nu, anders over dat besluit had nagedacht. Het is ons park, park van Emmenaren, dat moet je niet weggooien. Je moet het kind niet met badwater weggooien."Van Beers vindt juist dat zijn park moet blijven vernieuwen. "Je moet voor je gast nieuwe dingen doen. Als je de mogelijkheid hebt om de achtbaan een jaar eerder te bouwen, moet je daarin meegaan. Bezoekersaantallen zijn natuurlijk heel belangrijk. We willen vernieuwing uitstralen. Stilstaan is achteruitgaan."De stelling van RTV Drenthe gaat vandaag ook over de achtbaan. Op het standpunt 'Een achtbaan hoort niet in Wildlands', hebben tot nu toe meer dan 1.200 mensen gereageerd. Een groot deel daarvan, ruim zeventig procent, is het eens met de stelling en ziet een achtbaan in Wildlands dus niet zitten. Ook op de Facebook-pagina van RTV Drenthe wordt kritisch gereageerd.Van Beers voelt zich gewapend tegen de kritiek. "Ik weet zeker dat ze straks in de rij staan met een grote glimlach om te gaan genieten. Vanaf één meter kun je er al in. De stoere meiden en jongens gaan hun papa's, mama's, opa's en oma's meenemen om deze expeditie te beleven."