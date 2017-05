'Geen hoge verwachtingen van nieuwe wet voor verbieden motorclubs'

ASSEN - Een verbetering, maar geen oplossing voor bedreigingen. Zo noemt hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen het wetsvoorstel waar motorclubs makkelijker verboden kunnen worden als ze zich schuldig maken aan criminele activiteiten.

Demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie is bezig met een nieuwe wet die een snellere aanpak van criminele motorclubs mogelijk moet maken.De wet kwam in het nieuws nadat naar buitenkwam dat locoburgemeester Bouke Arends van Emmen in het buitenland moest onderduiken. Aanleiding van de bedreiging was volgens Arends het sluiten van het clubhuis van No Surrender."Motorclubs kunnen nu ook worden verboden, maar dan moet het Openbaar Ministerie een verzoek doen aan de rechter. Dan krijg je een hele procedure tot aan de Hoge Raad toe. Daar kan twee jaar overheen gaan", vertelt hoogleraar Brouwer.Dat is volgens hem een tijdrovende procedure. In het nieuwe wetsvoorstel kan de minister het besluit nemen en kan achteraf zogeheten rechtsbescherming bij de rechter worden gezocht.Een ander probleem is dat activiteiten van individuele leden vaak niet toegerekend kunnen worden aan de vereniging. Dat maakt dat je de vereniging dan niet kan verbieden. In het nieuwe wetsvoorstel kan dit wel."Als enkele leden van een criminele organisatie activiteiten plegen die het daglicht niet kunnen verdragen, dan kan een hele vereniging verboden worden." Duitsland en Frankrijk werken al via dit systeem.Hoogleraar Brouwer vindt het een verbetering, maar volgens hem moet je er niet te veel van verwachten. "Dan verbied je een motorclub bijvoorbeeld Bandidos en dan heten ze de volgende keer Randidos."Ook is het geen oplossing om bijvoorbeeld bedreigingen tegen te gaan. "Het verbieden van een motorclub helpt niet echt. Het maakt het alleen maar erger. Net of de vereniging dan plotseling een einde maakt aan het met de dood bedreigen van een bestuurder. We moeten hier geen overdreven verwachtingen van hebben."