Daniël Lohues in voorprogramma Van Morrison: 'Gewoon zo goed mogelijk muziek maken'

ERICA - Daniël Lohues staat in juli in het voorprogramma van Van Morrison. De Noord-Ierse blueslegende speelt op 8 juli in de tuin van Paleis Soestdijk.

Lohues heeft al vaker in het voorprogramma van George Ivan Morrison gespeeld. "Ik heb wel begrepen dat hij wil weten wie voor hem aanspeelt. En dat hij zelf dan ook gezegd heeft: "Ja dat is goed". Ik heb het een paar keer eerder gedaan, dus dat was de crew en hemzelf blijkbaar goed bevallen."De singer-songwriter uit Emmen wil zichzelf niet vergelijken met de blueslegende, maar ze hebben wel gelijkenissen. "Toen ik de show een keer van de zijkant had bekeken dacht ik: wauw! Hij is heel goed. Heel vrij en echt bezig met de muziek. Hij is niet met andere grappenmakerij bezig. Gewoon zo goed mogelijk muziek maken. Wat dat betreft lijken we op elkaar."Lohues is de blueslegende al vaker tegengekomen. "Ik heb hem vier of vijf keer ontmoet. Gewoon even goedendag gezegd en geknikt. Hij maakt wel vrij snel dat-ie wegkomt. De auto draait al op het einde bij. Hij heeft gelijk ook. Dat nahangen heb je wel een keer gezien."Sinds februari is Lohues druk met zijn theatertournee en het gaat goed. "Ik geniet er zelf enorm van. We zitten bijna alweer op het einde. Assen en Emmen zijn al helemaal vol. In Groningen was nog een avond bij te boeken, dus daar zijn nog kaarten voor. Dat wordt hartstikke mooi."Eén van de liedjes op zijn nieuwste album,, is opnieuw uitgebracht door Lohues. "Ik zit op de terugweg in de auto steeds in mijn eentje te rijden. Ik hoorde iedere keer een strijkkwartet bij dat nummer. Een vriend van mij had een nieuwe studio in Haarlem, die wilde ik wel eens proberen. Toen dacht ik: dat is te gek. Dan gaan we dat nummer doen, met strijkers. Dat is hartstikke fraai geworden."