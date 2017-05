Celstraffen voor verduistering miljoenen euro's van 12-jarige erfgenaam

ZWOLLE - Een 54-jarige oud-bewindvoerder uit Eelderwolde is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf omdat hij, samen met een medebewindvoerder, sinds 2007 4 miljoen euro verduisterde van een 12-jarige jongen.

De medebewindvoerder, een 38-jarige man uit Midwolda, kreeg een celstraf van anderhalf jaar opgelegd.Beide mannen waren in 2007 werkzaam als bankiers bij Friesland Bank, tegenwoordig Rabobank. De Eelderwolder was er zelfs directeur. De destijds 12-jarige jongen is de erfgenaam van een van de oprichters van schoonmaakconcern Asito. Zijn vader overleed in 2007 en liet het vermogen van zijn zoon beheren door de twee bankiers, die al jaren zijn geldzaken regelden.Kort na het overlijden stapte de bankdirecteur over naar beleggingsfonds CEG/Reggehuys, waar hij mededirecteur werd. Dat beleggingsbedrijf ging in 2010 failliet. De rechtbank acht bewezen dat de twee bewindvoerders het geld van de jongen gebruikten voor risicovolle beleggingen en aflossing van schulden van CEG/Reggehuys.Daar hadden ze geen toestemming voor; ze moesten het geld juist risicoloos beheren. Hoewel de man uit Eelderwolde hoofdverantwoordelijk is voor deze gang van zaken, zette zijn kompaan uit Midwolda overal een handtekening onder. Hij is daarom eveneens schuldig aan verduistering.De straf viel lager uit dan de geëiste vier jaar cel voor de Eelderwolder en twee jaar cel voor de Midwolder. Dat kwam mede doordat de zaak lang op de plank was blijven liggen.De erfgenaam is inmiddels 21 jaar, heeft een gezin en zit diep in de schulden. De rechtbank bepaalde dat zijn twee oud-bewindvoerders de verduisterde 4 miljoen euro aan hem moeten terugbetalen.