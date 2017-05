Defensie graaft verder in Ruinerwold: 'Een stuk van een zuurstoffles is gevonden'

RUINERWOLD - Defensie is vandaag begonnen met het verder graven van een stuk land op een andere plek, op zoek naar de stoffelijke resten van sergeant Phillip John Greenmon.

Hij kwam, samen met de rest van de bemanning van een Halifax bommenwerper, in 1943 om het leven. Het vliegtuig stortte neer in een weiland tussen Havelte en Ruinerwold. "In zuidelijke richting, richting het dorp Ruinerwold wordt momenteel gezocht", laat luitenant Patrick van Alderen weten.Volgens Van Alderen kan deze zoekactie meer opleveren. "Er zijn wat kleine objecten gevonden, zoals een stuk van een zuurstoffles en wat kleinere scherven. Dat geeft een indicatie dat we in de goede richting zitten."Gisteren werd er niets gevonden. Drie meter verderop wordt momenteel gegraven door defensie. "Op basis van nieuwe informatie van Paul Skelly is besloten iets verderop te graven. Er is voldoende informatie op basis van wat we hebben aangetroffen, dat we daar verder moeten zoeken. We halen de toplaag van het land om te kijken of we daar de omtrek van een krater kunnen vinden, zoals in 1943 geslagen door een grote bom", aldus Van Alderen.Van Alderen zegt dat de zoekactie stopt als hier ook niets wordt aangetroffen. "We hopen die langdurige vraagtekens weg te nemen. Dat zal de tijd uitwijzen. We gaan stoppen op moment dat er geen indicatie meer is dat er nog iets zou kunnen liggen. Dan gaan we overleggen met de burgemeester of we ooit nog verder gaan of dat we daadwerkelijk een einde maken aan deze zoektocht."