Film over TT 1954 te zien in Drents Archief: 'Assen, het rumoerige centrum van de motorwereld'

ASSEN - In het Drents Archief in Assen draait komende maand een gratis film over de TT van 1954.

In 1954 werd voor het laatste jaar het parcours van 16,5 kilometer lang, ten zuiden van Assen, gebruikt. Een jaar later werd voor het eerst gereden op het geheel vernieuwde parcours van 7,7 kilometer."In 1954 scheurden de coureurs nog langs grazende koeien en paarden. En het publiek? Dat mocht vanachter strobalen of simpele hekken de races aanschouwen. 1954 was het jaar dat smeltend asfalt de races lijkt te bedreigen en waarin Engelsman Geoff Duke op een Italiaanse machine de 500 cc wint", aldus het Drents Archief.Niet alleen de races zijn in beeld gebracht. Tijdens de TT werd Assen 24 uur lang het rumoerige centrum van de motorwereld, aldus de voice-over in de film."Op 9 juni 1954 kwamen legioenen sportliefhebbers, met het vrouwvolk op de duozit, aangedenderd om van het feestgedruis te genieten. Onder het genot van brandend rubber, gerookte paling en friet deed de nacht zijn intrede. Naast de baan werden de tentjes opgezet, maar slapen kwam er niet altijd van. Dat gaf niet, want de volgende ochtend stond er een kom warme soep klaar om de burger weer moed te geven."De TT van 1954 is van 1 tot en met 30 juni 2017 tijdens openingstijden doorlopend te bekijken in de Digilounge van het Drents Archief . De film duurt ongeveer 30 minuten en de toegang is gratis.