'Vale gieren zijn de opruimers van de natuur'

EXLOO - Het gaat goed met de vale gier en daardoor is het ook niet zo verwonderlijk dat een groep van zestig gieren gisteren werd gespot bij Exloo. Dat zegt Chris-Jan van der Heijden van de Vogelbescherming.

"De laatste tijd worden ze vaker gezien in ons land. Dat komt omdat er steeds meer vale gieren zijn, door herintroductie van de vogels in landen als Spanje en Frankrijk. Vooral met mooi weer ontstaat thermiek. Met een zuidelijke wind kunnen de gieren dan met gemak hele grote afstanden overbruggen."Volgens Van der Heijden zijn de vale gieren ongevaarlijk voor mens en dier. "Ze eten alleen maar kadavers. Het zijn echte aaseters. Gieren zijn hele nuttige dieren dus, het zijn de opruimers van de natuur." De gieren zitten andere roofvogels niet in de weg, omdat die alleen op levende prooien jagen."Natuurlijk is het wel indrukwekkend om zo'n vale gier te zien. Sommige hebben een spanwijdte van tweeënhalve meter. En als ik die foto zie dat ze met z'n allen in die boom zitten, denk ik meteen aan de strip van Lucky Luke."