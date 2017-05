Weer nieuwe speler voor ACV

ACV dat onlangs kampioen werd van de hoofdklasse versterkt zich met Silla

VOETBAL - Ibrahim Sillah is de vierde nieuweling in de selectie van kersverse derde divisionist ACV. De 22-jarige verdediger komt over van Oranje Nassau in Groningen.





Bij Sporting Almere was Ibrahim Sillah middenvelder en hij kan ook als rechterverdediger uit de voeten. Het is hem bij Oranje Nassau goed bevallen, maar hij verheugt zich op ACV: “Ik vind het echt geweldig om bij ACV te gaan voetballen. Het is een professionele club.”



Silla is geboren in Sierra Leone. Twee jaar geleden kwam hij naar Nederland. Ibrahim Sillah woonde eerst in Almere. Daar voetbalde hij bij de amateurs van Sporting Almere, waarmee hij kampioen werd en naar de vierde klasse promoveerde. Een verhuizing naar Groningen bracht hem bij Oranje Nassau, waar hij het afgelopen seizoen centrale verdediger was.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden