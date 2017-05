Hospice voor inwoners Noordenveld en Westerkwartier

LEEK - Leek heeft vanaf morgen een eigen hospice voor mensen die terminaal ziek zijn. Inwoners van het de regio Noordenveld en het Westerkwartier kunnen hun laatste dagen dan dichter bij huis doorbrengen.

Een hospice is een zorginstelling met een huiselijk karakter, waar terminaal zieke mensen op een rustige manier hun laatste dagen kunnen doorbrengen.Die voorziening is volgens Marijke Pots, voorzitter van het hospice Westerkwartier Noordenveld hard nodig. "Er zijn drie hospices in de regio: een in Groningen, een in Drachten en een in Assen. Als je kijkt naar het Westerkwartier en Noordenveld is dit een blinde vlek", zegt Pots tegen RTV Noord Voor de patiënten is het vooral fijn dat zij dichter bij huis tot op het laatst verzorgd kunnen worden, in plaats van in Drachten, Groningen of Assen. In de hospice is ruimte voor de verzorging van drie personen.De naam van de hospice is nog niet bekend. Burgemeesters Klaas Smid van Noordenveld en Berend Hoekstra van Leek komen morgen, bij de opening, met de officiële naam van de instelling.