Rianne Echten stopt ermee: Ik mis plezier

Rianne Echten (foto: KNKV)

KORFBAL - Rianne Echten beëindigt haar korfbalcarrière. De 27-jarige speelster van AVO in Assen mist plezier en gezelligheid.

Echten stapte vorig jaar over van Korballeagueclub TOP uit Sassenheim over naar AVO Assen. Terug op het oude nest, want zij groeide op bij ASKO, een van de Asser clubs waar het huidige AVO Assen uit is gesmeed. Ze verwachtte weer ‘thuis’ te komen, het warme gevoel van vroeger te ervaren. Maar dat pakte anders uit.



Geen plezier

Tegen Asser Courant zegt Echten: "Het is niet geworden wat ik ervan verwacht had. Ik miste de sfeer van ASKO, de gezelligheid onderling. Natuurlijk ken ik nog mensen van vroeger, en vriendinnen heb ik ook wel binnen de club. Maar die zie ik ook wel buiten de wedstrijden om. En niet dat de groep niet leuk is of zo, maar het is anders dan ik gewend was. Kortom, ik had er lang zoveel plezier niet in als bij ASKO en begon te twijfelen. Als het plezier er niet is, zo vroeg ik me af, waar doe ik het dan nog voor?"



Stoppen

Ze vervolgt: "Bij ASKO en later Nic. uit Groningen, TOP en ook het Nederlands team korfbalde ik echt met vrienden. We waren een hechte groep, binnen maar zeker ook buiten het veld. Ik heb het nog even afgewacht bij AVO, misschien zou het goede gevoel later alsnog komen. Maar het kwam niet. Dus heb ik aan het einde van het seizoen de knoop doorgehakt. Ik stop."