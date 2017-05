Zoektocht naar vermiste Britse militair levert geen stoffelijke resten op

RUINERWOLD - De zoektocht in Ruinerwold naar de overblijfselen van een vermiste Britse militair uit de Tweede Wereldoorlog heeft vandaag opnieuw geen stoffelijk overschot opgeleverd. De zoektocht is daarmee voorlopig beëindigd.

De Bergings- en Indentificatiedienst van de Koninklijke Luchtmacht (BIDKL) heeft vandaag de rest van het afgezette gebied afgegraven, nadat er gisteren niets werd aangetroffen.Daarbij werd meer gegraven in zuidelijke richting, in de richting van Ruinerwold. De BIDKL vond wel delen van het vliegtuig, zoals een stuk van een zuurstoffles en kleine scherven."We gaan stoppen op het moment dat er geen indicatie meer is dat er nog iets zou kunnen liggen", zei luitenant Patrick van Alderen eerder vandaag. Als er redenen zijn om opnieuw te zoeken, dan gaat defensie dat doen.Op 29 december 1943 haalde de Duitse luchtmacht boven Ruinerwold een Engelse bommenwerper neer. De lichamen van zes van de zeven inzittenden werden gevonden en begraven op begraafplaats Blijdenstein in Ruinerwold.Het lichaam van de zevende inzittende, waarschijnlijk sergeant Philip John Greenmon, is nog altijd vermist. Al snel na de crash werd het lichaam gevonden, maar de Duitsers lieten die resten ter plekke begraven door de passerende zoon van de perceeleigenaar.