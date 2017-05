Definitief miljoeneninvestering Drenthe in Groningen Airport Eelde

ASSEN - Zoals verwacht steekt de provincie Drenthe 13,8 miljoen in de verdere doorontwikkeling van Groningen Airport Eelde (GAE).

De komende tien jaar moeten alle aandeelhouders samen in totaal 46 miljoen investeren in het vliegveld in de hoop dat ondernemers voor meer bedrijvigheid op en rond het vliegveld gaan zorgen. En dat er natuurlijk meer vanaf Eelde gevlogen gaat worden.Op de keuze om te investeren had het Drents Parlement (Provinciale Staten) al voorgesorteerd, de 13,8 miljoen is de boter bij de vis. VVD-statenlid Johan Baltes: 'Het is belangrijke bovenregionale infrastructuur, dat mag wat kosten.' Ondanks dat een ruime meerderheid van de staten voor stemde zijn er nog wel genoeg zorgen, vooral bij oppositiepartijen GroenLinks en SP maar ook bij ja-stemmers D66 en 50 Plus.Wat zijn de hobbels die het nu noodlijdende Groningen Airport Eelde nog heeft op de weg naar een breder en financieel gezondere luchthaven?En doen ze dat dan naar rato van het aantal aandelen die ze hebben? De andere aandeelhouders zijn de provincie Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen.Assen wil het liefst af van haar aandelen. De gemeente wil die aan de provincie Drenthe overdoen en een eenmalige bruidsschat aan GAE geven. Maar dat ziet gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) niet zitten. Hij is met Assen in gesprek over een oplossing.En die mogelijke oplossing baart GroenLinks en D66 zorgen. "Straks staat de gedeputeerde weer hier om ons nog een paar miljoen te vragen omdat Assen minder wil bijdragen", voorspelde Groenlinks-fractievoorzitter Hans Kuipers. D66 zei uiteindelijk ja tegen de 13,8 miljoen van de provincie voor GAE op voorwaarde dat er daarna geen cent meer komt. Wat er ook gebeurt.Ook coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA in de stad Groningen twijfelen over hun miljoenenbijdrage aan het vliegveld. Maar officieel is er nog geen voorstel aan de Groninger gemeenteraad gestuurd.De politiek stelt als voorwaarde dat het bedrijfsleven mee-investeert in GAE. En het bedrijfsleven wacht weer op investeringen uit de politiek. Het is volgens Bijl een kip-ei-situatie. De VVD-Statenfractie denkt dat nu de politiek ja zegt ondernemers ook mee gaan doen, maar volgens D66 is nog niets van die 11,7 miljoen hardgemaakt.Directeur Harm Post van Groningen Seaports deed onderzoek naar betere commerciële exploitatie van GAE en hij ziet wel degelijk mogelijkheden. Maar dan moet de luchthaven koopmanschap tonen en moet er meer mogelijk zijn voor vestiging van bedrijven op het vliegveld.Volgens gedeputeerde Cees Bijl wel. Er is voldoende ruimte in de vliegroutes en aanbod van passagiers. Lelystad moet straks vluchten overnemen van het overvolle Schiphol.Nu betalen alle luchthavens in ons land de luchtverkeersleiding samen. Schiphol betaalt het grootste deel. Straks moet Eelde dat zelf gaan doen, waardoor de kosten met 2 miljoen euro per jaar stijgen.Vorig jaar is door staatssecretaris Dijksma besloten dat die maatregel voorlopig wordt uitgesteld . Maar de dreiging is niet van tafel, weet ook gedeputeerde Cees Bijl die, zodra er een nieuw kabinet is, daar in Den Haag over om tafel gaat.Als nieuwe bedrijven zich op het vliegveldterrein gaan vestigen, krijgt het Rijk nu de opbrengsten van van de verkoop van de grond. Ook hiervoor moet Bijl nog naar Den Haag om te onderhandelen over een oplossing, zo heeft hij het CDA in het Drents Parlement al eerder toegezegd.Met het besluit om 13,8 miljoen te investeren in Eelde kiezen de Drentse Staten ook voor het opsplitsen van de luchthaven in een exploitatiemaatschappij en een partij die de infrastructuur beheert. Er wordt gezocht naar een exploitant. Die oplossing moet er voor zorgen dat de bedrijfsvoering van GAE financieel gezonder wordt en de aandeelhouders minder risico lopen dat ze ieder jaar de verliezen moeten aanvullen.