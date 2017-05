Vijf vragen over agressieve buizerd bij Orvelte

ORVELTE - Binnen een week tijd sloeg de buizerd met jongen bij Orvelte een paar keer toe. Theo Rook uit Westerbork kreeg de roofvogel op zijn fietshelm tijdens zijn dagelijkse fietstocht van Westerbork naar Emmen.

Het gebeurt vaker dat buizerds fietsers aanvallen. In 2012 waren er agressieve buizerds in Dalen en in 2015 was profwielrenner Berden de Vries tussen Nieuw-Annerveen en Eexterveen aan de beurt.Reden om valkenier Jan de Vries uit Hoogeveen wat vragen te stellen over de buizerd tussen Orvelte en Wezup."Het gebeurt wel vaker, maar niet heel vaak. Meestal is de angst voor de mens zo groot, dat de vogel het niet aandurft. Deze vogel heeft toch het lef om ook de mens weg te jagen en dat is eigenlijk wel heel bijzonder.""In de boom in de buurt bij de buizerdzit een nest. Alles wat bedreigend overkomt voor de vogel, dat moet weg. Dat zien zij als een bedreiging voor die jongen. En dan wordt het weggejaagd.""Dit doen zij tijdens de nestperiode. Dat duurt vier of vijf weken. Dan vliegen de jongen uit en dan is het klaar.""Hij maakt een soort stootvlucht. Daarbij deelt hij een forse tik uit met zijn scherpe nagels. Dan komt behoorlijk hard aan want de buizerd komt met grote snelheid aanvliegen. Als je geen helm op hebt, krijg je een behoorlijke kras op je hoofd.""Oppassen. En een paraplu op zetten of een helm dragen. In het uiterste geval kan de gemeente tijdelijk borden neerzetten, want het is vlak langs de openbare weg. Dat kan een gevaarlijke situatie opleveren als een fietser schrikt en uitwijkt. Voor de rest valt er niet zoveel aan te doen. Want de buizerd is zwaar beschermd, je kan hem niet weghalen, dat is uitgesloten."