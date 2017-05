Brand bij recyclingbedrijf Meppel niet aangestoken

De brand bij het recyclingbedrijf (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - De brand in recyclingbedrijf Kok in Meppel is niet aangestoken. Bij het onderzoek naar de oorzaak va de brand zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op brandstichting, meldt de politie.

De brand in recyclingbedrijf Kok Meppel brak afgelopen maandagochtend uit. 's Avonds werd het sein brand meester gegeven. In het gebouw lag voornamelijk bedrijfsafval.