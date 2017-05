Banken willen neutrale geldautomaten

ASSEN - Rabobank, ING en ABN AMRO willen samen met Geldservice Nederland (GSN) hun geldautomaten ombouwen tot neutrale geldautomaten. Op die manier willen de banken contant geld toegankelijk, veilig en betaalbaar houden.

Banken verwijderen nu hun apparaten op sommige plekken door de afname van het gebruik van contant geld en het toenemende aantal aanvallen van criminelen op geldautomaten.Twee weken geleden was er nog een plofkraak in Emmen. Naar aanleiding van die plofkraak besloot de Rabobank drie geldautomaten in de gemeente Emmen te sluiten. Vorige week heeft de politie een 57-jarige verdachte aangehouden.De bedoeling is dat het beheer van de geldautomaten in handen van GSN komt te liggen. Door het beheer te centraliseren, hopen de banken de veiligheid beter te waarborgen. Banken kunnen door samen te investeren bijvoorbeeld oudere automaten sneller vervangen door moderne en beter beveiligde geldmachines.Daarnaast willen de banken geldautomaten weghalen van plekken waar nu een overschot is en juist plaatsen op locaties waar te weinig geldautomaten zijn.Met de neutrale of 'witte' geldautomaten verdwijnt ook de opnamelimiet. Het maakt dan niet meer uit bij welke bank je zit als je geld op wil nemen. Ondernemers kunnen bij ieder stortingsapparaat terecht om hun contanten te storten.De banken en GSN hopen na aankomende zomer een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Het streven is dat in 2020 de geldautomaten allemaal logoloos zijn.