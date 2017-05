Vredeveldsetunnel in Assen vanaf morgen weer open

De Vredeveldsetunnel is vanaf morgen weer open voor verkeer (Foto: Google Streetview)

ASSEN - De Vredeveldsetunnel in Assen is vanaf morgen weer open voor fietsers en voetgangers.

De tunnel was ruim een jaar afgesloten vanwege de aanleg van een autotunnel aan de westkant van het spoor.



Nieuw gezicht

Assenaren zullen wel wat veranderingen aan de tunnel zien. Eerst liep de tunnel onder de Overcingellaan door en kwam weer boven bij de kantoorpanden aan de Stationsstraat, maar de in- en uitgang ligt nu dichter bij het spoor.



De wanden en de verlichting worden op een later moment vernieuwd. Dat geldt ook voor de tijdelijke bestrating aan de westkant van de Vredeveldsetunnel.