Verdachte poging tot moord op broer blijft vastzitten

Verdachte blijft langer vast (foto: ANP/Koen Suyk)

ASSEN/OOSTERHESSELEN – De 31-jarige man uit Oosterhesselen die 16 mei in zijn woonplaats zijn broer neerstak, blijft vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Assen bepaalde woensdag dat de man nog drie maanden in voorarrest blijft.





Over drie maanden komt de 31-jarige Hesseler voor het eerst voor de rechter. Hoe het op dit moment met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De Hesseler wordt verdacht van een poging tot moord op zijn 30-jarige broer, die in hetzelfde huis woonde. Op dinsdag 16 mei rond middernacht werd het slachtoffer gevonden op de Burgemeester de Kockstraat. De verdachte werd in de buurt aangehouden.