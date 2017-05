Actiegroep Strijdbaar Diever: dit is een goed plan B

Scholengemeenschap Stad en Esch (foto: RTV Drenthe)

DIEVER - De actiegroep Strijdbaar Diever is zeer tevreden met het plan voor de bouw van een nieuw dorpshuis en sportzaal bij scholengemeenschap Stad en Esch in Diever. De gemeenteraad van Westerveld nam het raadsvoorstel daarvoor gisteren unaniem aan.

"Dit is een goed plan B. Het dorpshuis- en sportvoorziening zie ik hier gebeuren. Als Stad en Esch en het dorp nog wat meer naar elkaar toe groeien, dan vermoed ik, dat dit een hele goede oplossing is voor het dorp", zegt woordvoerder Alfred Schoenmaker van actiegroep Strijdbaar Diever.



Volwaardige sportvoorziening

In Diever werd twintig jaar gepraat over een nieuw dorpshuis en sportzaal. Het Dingspilhuus, waar de voorzieningen nu onder zijn gebracht, is vervallen en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De laatste twee jaar streed het dorp voor een volwaardige sportvoorziening. Het dorp wilde minstens een vloeroppervlak van 448 vierkante meter en dat heeft de wethouder toegezegd.



"Wij kunnen zeer goed leven met deze beslissing. Wij gingen voor een hal waardoor de sporten behouden konden blijven voor het dorp. Ik denk dat dat gelukt is. Er is ook gesproken over een tribune, die er waarschijnlijk boven geplaatst wordt. Ik denk dat dit echt het maximaal haalbare is wat er in zat", zegt Schoenmaker.



Dorpsbelangen blijft kritisch

Voorzitter Rikus Kloeze van dorpsbelangen Diever is kritisch over het raadsbesluit. "Dit is een halfbakken besluit", zegt hij. Kloeze verwacht dat de sporthal alsnog te klein is en dat jongeren daarom ergens anders gaan sporten. De school en het dorp zullen steeds minder interessant worden voor jongeren.



De gemeente hoopt nog voor de zomervakantie een informatieavond te organiseren over het nieuwe dorpshuis en sportzaal. Waarschijnlijk zijn dan ook de eerste schetsen te zien.



Door: Jeroen Willems