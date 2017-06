Historische TT-motor te zien bij VVV Assen

ASSEN - De VVV in Assen verandert tijdelijk in een TT-museum. Pronkstuk is de historische motor waarmee in 1927 de 750 cc klasse werd gewonnen.

Hendrik van der Veen uit Drachten was negentig jaar geleden de coureur op de Scott600. De huidige eigenaar is John Searle, en hij weet hoe Van der Veen aan de motor kwam. "De vader van Hendrik van der Veen kocht de motor nieuw in april 1927, omdat een jaar eerder de 750 cc klasse ook werd gewonnen door een Scott. Dat maakte zo'n indruk dat Hendrik zich inschreef voor de TT.""In 1927 waren er twee inschrijvingen voor de 750 cc klasse. De concurrent reed op een Indian en die ging tijdens de race kapot", vertelt Searle. "Hendrik bleef dus alleen over, maar zonder strijd wilde hij niet winnen. Hij reed de pits in om ermee te stoppen.""Daar stond vader Van der Veen die hem overhaalde toch door te gaan. Hij had veel geld voor de motor betaald en winst bij de TT leverde een leuke bonus op." Hendrik reed de race in zijn eentje uit op de motor die nu tentoongesteld staat in Assen.RTV Drenthe en John Searle zoeken mensen die meer weten over de familie Van der Veen of de geschiedenis van de motor. Heeft u daar informatie over? Mail naar website@rtvdrenthe.nl.