Waarschuwingsborden voor buizerd Orvelte

ORVELTE - De gemeente Midden-Drenthe heeft waarschuwingsborden geplaatst vanwege de agressieve buizerd die de Wezuperweg terroriseert.

Theo Rook uit Westerbork is een van de fietsers die door de buizerd aangevallen zijn. Na zes aanvallen is Rook er klaar mee: hij gaat voorlopig met de auto naar zijn werk. "Tijdens de laatste aanval was de klap zo hard dat mijn fietshelm bijna van mijn hoofd vloog."Eerder vandaag vergezelde RTV Drenthe Rook op de fietstocht naar zijn werk. Ook toen viel de roofvogel de fietsende Rook aan.